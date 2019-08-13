13.08.2019 18:15

Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldı

Çanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçu'nun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.

İstanbul'da yaşayan ve sportif olarak derin sularda olta ile balık avcılığı yapan Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçu, geçtiğimiz günlerde yine Eceabat ilçesindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Kabatepe Limanı'ndan fiber tekne ile avlanmaya çıktı. Genellikle sinarit, mercan, orkinos ve kılıç balığı avı yapan 3 balıkçı, Büyük Kemikli Burnu mevkiinde oltalarına canlı uskumruyu yem olarak takıp derin sulara bıraktı. Bir süre oltaya yakalanan balık kamışı asılmaya başladı. 6,5 metre uzunluğundaki fiber teknede avlanan balıkçılar, büyük bir heyecan ile balığı tekneye çekmeye başladı. Ancak bu hiç de kolay olmadı. Balıkçılar, yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu balığı su yüzeyine çıkarmayı başardı. Fakat bu kez de karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oltaya yakalanan balığın, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilo ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri boz camgöz cinsi dev köpek balığı olduğunu gören Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçu, yakalanması yasak olan bir cins olması nedeniyle hemen ağzındaki oltayı çıkarıp, balığı denize saldı. Teknenin yanına kadar çekmeyi başardıkları dev köpek balığını gören balıkçıların, o anlarda yaşadıkları tedirginlik dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye sahillerinde pek sık rastlanmayan boz camgöz köpek balığını nasıl yakaladıklarını anlatan Murat Sezal, Sabah erken saatte Kabatepe Limanı'ndan denize açıldık. Her zamanki gibi 350 ila 500 metre derinliklerde kılıç ve pörtlek (derin su lahosu) peşindeydik. Öğlen 12 gibi harika bir vuruş aldık. Kamışımız kırılacak kadar esnedi ama bu kesinlikle bir kılıç balığı değildi. Agresif hareketler sergiliyor fakat yukarı doğdu yüzme eğilimi göstermiyordu. Bu balık ya dev bir orfoz ya da dev bir köpek balığıydı. Yaklaşık 1 saat süren mücadeleyi biz kazandık. Gelen müthiş bir boz camgöz köpek balığıydı. İşin zor kısmı burada başlıyordu. Balığı salmak istediğimizden zarar vermeden ağzındaki iğneleri çıkartmalıydık. Önce birkaç fotoğrafını ve kısa videosunu çektikten sonra balığı ait olduğu derinliklere göndermeyi başardık. O hala suda ve biz çok sevinçliyiz dedi.

Kaynak: DHA