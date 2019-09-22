Can Yaman ve Neslişah Alkoçlar bir kez daha birlikte yakalandılar

22.09.2019 09:44

Erkenci Kuş dizisiyle ününe ün katan ve yurtdışında da hatrı sayılır bir hayran kitlesi olan oyuncu Can Yaman'ın ismi bu kez de adı Aslışah Alkoçlar ile anılmaya başladı.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntülenen Yaman ve Alkoçlar'ın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmiş ancak ikiliden bu iddialara jet hızıyla yalanlama gelmişti. Alkoçlar, "Can'la sadece arkadaşız. Masada otururken bir anda fotoğrafımızı çekmişler. Şu anda sadece kariyer planlarım var" demişti.

İKİNCİ DEFA YAKALANDILAR

Ancak Alkoçlar ile Can Yaman önceki gece tekrar bir araya geldi. Alkoçlar ve Yaman Bebek'te sabahın ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Mekan çıkışı gazetecileri fark eden Aslışah Alkoçlar ve Can Yaman birlikte görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktı.

ARKA KAPISINDAN ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Uçankuş'un kamerasına yakalanan ikilinin panik halleri ise dikkat çekti. Mekanın arka kapısından çıkmaya çalışan Aslışah Alkoçlar'ın bu çabası başarısız kalınca, ön kapıdan çıkıp apar topar taksiye bindi. Yaman ve Alkoçlar sorulan ilişki sorularını ise yanıtsız bıraktı.