Can Yaman, Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti: Kıvanç satılmamış

27.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:01

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, İspanya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Son günlerin çok konuşulan ismine seyahatlerinde sürekli hayran kurguları yapıldığı iddiaları soruldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un da hatırlatıldığı Yaman, konun hakkında konuştu.

"GURUR DUYSAK"

İspanya'daki yoğun ilgiden bahseden Can Yaman, kurgu iddialarına "Bütün dizilerim İspanya'ya satıldı. Orada durumlar farklı gelişti. Orada birçok kadın sosyal medyadan örgütleniyorlar ve geliyorlar. Çok üzücü, keşke daha barışçıl olsak, birbirimize küfür etmesek, gurur duysak. Başka nasıl olabilir ki zaten" dedi.

"KIVANÇ TATLITUĞ'U SATAMAMIŞLAR"

Can Yaman, aynı tarihlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un da orada olmasıyla ilgili "Ne yapayım arkadaşlar, Kıvanç abinin dizileri İspanya'ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten. Benim dizilerim orada çok izleniyor" dedi.

HAK VEREN DE OLDU TEPKİ VEREN DE

Ünlü oyuncu bu açıklamasıyla da sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaman'a bu açıklamasından dolayı hak veren de oldu, tepki gösteren de.