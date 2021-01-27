Can Yaman'ın yüzünü güldüren kadın! Böyle yakalandılar!
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Can Yaman'ın yüzünü güldüren kadın! Böyle yakalandılar!

27.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:51
Can Yaman'ın yüzünü güldüren kadın! Böyle yakalandılar!

İtalya'da büyük bir hayran kitlesi edinen oyuncu Can Yaman, bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda aşkları belgelenen çift, önceki akşam yine paparazziler tarafından görüntülendi

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı öğrenilmişti.

VAKTİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SEVGİLİSİYLE GEÇİRİYOR

Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan Yaman, çekimlerden arta kalan zamanlarını Leotta ile geçiriyor. İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar da İtalyan basınına yansıdı. Aynı restoranda görüntülenen çiftin bir hayli keyifli olduğunu görüldü.

DILETTA LEOTTA KİMDİR?

İtalyan sunucu Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 yılında İtalya'nın Katanya ilçesinde dünyaya geldi. 29 yaşındaki Diletta Leotta, 1,75 cm boyunda. Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor.& ;

Leotta daha önce, Sky Sport'ta Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile Serie B maçlarını sunmuştu.& ;

Ünlü spor spikerinin Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin

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