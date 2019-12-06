: Can Yaman'ın kendisiyle röportaj yapan İspanyol kadın muhabire asıldı

06.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:49

Son zamanlarda kadınlara verdiği tepkilerle gündeme geldiği için Mart ayında başlayacak olan dizisi Eylül ayında ertelenen Can Yaman'ın yeni bir videosu ortaya çıktı. Görüntülerde Yaman'ın kendisiyle röportaj yapan İspanyol kadın muhabirine olay çapkın tavırları gündeme geldi.

KADINLA BAŞBAŞA BULUŞMAK İÇİN FIRSAT KOLLADI

Sosyal medyaya dört gün önce yüklenen videoda Can Yaman'ı İspanyol televizyon kanalı Medyaset'in muhabiri Violeta Mangrinan ile röportaj yaparken görülüyor. Violeta isimli genç kadın 'Erkenci Kuş' dizisiyle ilgili sorular sorup, izleyicilerine oyuncuyu daha yakından tanıtmaya çalışırken Yaman'ın kadınla buluşmak için kurduğu cümleler dikkat çekti.

ÖPEREK UĞURLADI

Can Yaman kendisinden İspanya'yı gezdirmesini istediği muhabiri röportajın sonunda öptü. Yaman'ın kadın muhabire olan bakışları ise herkesi şaşkına çevirdi.

Haber Videosu