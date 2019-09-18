Can Yaman'ın hayranları fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdiler

18.09.2019 14:35

Dizisinin final yapmasıyla askerlik için hazırlanan Can Yaman vatani görevinden önce dünya turuna çıkmaya karar vermişti. Ağustos ayında da İtalya'ya giden Yaman, karşılaştığı ilgiyle çok konuşulmuştu. Yakışıklı oyuncu önceki gün Bebek'te taksi beklerken, habercilere ağustosta İtalya'da yaşadıklarını anlattı. Yaman'ı gören hayranları ise kuyruğa girdi.

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

Gördüğü büyük ilgiden dolayı şaşkınlık yaşadığını söyleyen Yaman, "İlgi alaka pasaport kontrolünde başladı, dönene kadar devam etti. Posta'nın haberine göre, beni otel önünde bekleyeceklerini, tezahürat yapacaklarını tahmin etmiyordum" dedi.

FOTOĞRAF KUYRUĞUNA GİRDİLER

Bu sırada hayranları Can Yaman ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Can Yaman fotoğraflara bakmayı da ihmal etmedi.