Can Yaman, Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile dolu dizgin aşk yaşayan Can Yaman, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Aldığı teklif karşısında havalara uçan Leotta'nın Yaman'a evet dediği öğrenildi.
Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan ve her yaptığı magazin gündeminde olay yaratan Can Yaman, bu kez İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklifinde bulundu.
ROMA SEMALARINDA SAATLERCE PANKART UÇURDU
Bir uçağın arkasına "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." İtalyanca yazılı pankartı saatlere Roma'da uçuran Can Yaman, sevgilisinden evet yanıtını aldı. İtalyan spor spikeri aldığı evlilik teklifi karşısında mutluluktan havalara uçtu.
HIRSIZLIK ŞOKU YAŞAMIŞLARDI
Sosyal medya hesaplarından şu sıralar sık sık fotoğraflarını yayınlayan Can Yaman ve Diletta Leotta geçtiğimiz günlerde hırsızlık şoku yaşamıştı. Güzel spikerin Instagram'daki paylaşımlarını takip eden bir çete, Leotta'nın evine girerek soygun yapmıştı.