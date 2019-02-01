Demet Özdemir'in Aşk Yaşadıkları Konuşulan Can Yaman'dan İlginç Çıkış: Daha Çok Beklersiniz

Ünlü oyuncu Can Yaman, dün gece Demet Özdemir ile birlikte eğlence için çıktıkları mekanda görüntülendi. Mekana girerken ve çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Aşk yaşadıklarını iddialarını cevaplayan ikili, sevgili olmadıklarını söyledi.

"DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ"

"Erkenci Kuş" dizinin başrolleri Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında birçok aşk haberi gündeme geldi. Dün gece eğlenmek için gittikleri mekana girerlerken muhabirlerin "Çıkışta sizi el ele bekliyoruz Demet Hanım'la" sözü üstüne Can Yaman, "Daha çok beklersiniz." yanıtını verdi.

"ARKADAŞLAR AŞK YOK"

Mekan çıkışı gazetecilere konuşan oyuncu Demet Özdemir ise "Arkadaşlar aşk yok. Ekip olarak eğlenmeye geldik." cevabını vererek Can Yaman'ın aşk iddialarını yalanlamasını doğruladı. Hayranları çiftin aşk haberini heyecanla beklerken Yaman ve Özdemir ısrarla arkadaş oldukları ve aşk iddialarının yalan olduğunu dile getiriyorlar.