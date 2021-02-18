Can Yaman, Cahil Periler dizisi için yaptığı anlaşmayı iptal etti

Reklam filmi çekimleri için İtalya'da bulunan Can Yaman, yönetmen Ferzan Özpetek'in çekeceği Cahil Periler dizisiyle olan anlaşmasını iptal etti. Ünlü oyuncunun farklı projeler sebebiyle diziden çekildiği öğrenildi.

İtalyan sevgilisi Diletta Liotta ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Can Yaman'dan hayranlarını üzecek haber geldi.

ZAMAN YETERSİZLİĞİ YÜZÜNDEN İPTAL ETTİ

Reklam filmi çekimleri için İtalya'da bulunan Can Yaman, geçtiğimiz aylarda anlaşma yaptığı Cahil Periler projesini iptal etti. Halihazırda birçok projede yer aldığı için zaman yetersizliği bulunan ünlü oyuncu, bu sebeple Ferzan Özpetek'le yola devam edemeyeceğini açıkladı.

FARKLI BİR ANLAŞMA YAPTI

Şu sıralar Sandokan projesi için hazırlık çalışmalarını sürdüren Can Yaman, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ile farklı bir anlaşma yaptığını da duyurdu. Sevilen oyuncu geçtiğimiz günlerde İtalyan sevgilisi Diletta Liotta'ya bir uçağın kanat kısmına bağladığı pankartla evlenme teklifinde bulunmuştu.