Can Yaman, Cahil Periler dizisi için yaptığı anlaşmayı iptal etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Can Yaman, Cahil Periler dizisi için yaptığı anlaşmayı iptal etti

18.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:08
Can Yaman, Cahil Periler dizisi için yaptığı anlaşmayı iptal etti

Reklam filmi çekimleri için İtalya'da bulunan Can Yaman, yönetmen Ferzan Özpetek'in çekeceği Cahil Periler dizisiyle olan anlaşmasını iptal etti. Ünlü oyuncunun farklı projeler sebebiyle diziden çekildiği öğrenildi.

İtalyan sevgilisi Diletta Liotta ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Can Yaman'dan hayranlarını üzecek haber geldi.

ZAMAN YETERSİZLİĞİ YÜZÜNDEN İPTAL ETTİ

Reklam filmi çekimleri için İtalya'da bulunan Can Yaman, geçtiğimiz aylarda anlaşma yaptığı Cahil Periler projesini iptal etti. Halihazırda birçok projede yer aldığı için zaman yetersizliği bulunan ünlü oyuncu, bu sebeple Ferzan Özpetek'le yola devam edemeyeceğini açıkladı.

Can Yaman, Cahil Periler dizisi için yaptığı anlaşmayı iptal etti

FARKLI BİR ANLAŞMA YAPTI

Şu sıralar Sandokan projesi için hazırlık çalışmalarını sürdüren Can Yaman, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek ile farklı bir anlaşma yaptığını da duyurdu. Sevilen oyuncu geçtiğimiz günlerde İtalyan sevgilisi Diletta Liotta'ya bir uçağın kanat kısmına bağladığı pankartla evlenme teklifinde bulunmuştu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman Aykut Kocaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Can Yaman, Cahil Periler dizisi için yaptığı anlaşmayı iptal etti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 19:09:12. #1.16#
title