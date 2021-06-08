Çamönü halkından Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür

Akhisar'da sera salatalığı üretiminde büyük ilerleme kaydeden S.S. Çamönü Mahallesi Karasonya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetimi, desteklerinden dolayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Çamönü Mahallesinde sera salatalığı üreten çiftçilerin kurduğu Çamönü Mahallesi Karasonya Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Karaduman, Başkan Yardımcıları Osman Alt ve Hüseyin Bozkurt kooperatife araç ve gereç desteği sağladığı, arazi yollarını düzenlediği ve mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun kooperatife ve seralara verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Çamönü Mahallesi Karasonya Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Karaduman, göreve geldiği günden bu güne kooperatiflerin yanından olan ve desteklerini hiç esirgemeyen Akhisar Belediyesi yönetimini hep yanında hissettiklerini ifade etti.

Akhisar'daki kooperatifleri desteklemeye devam edeceklerini ileten Başkan Besim Dutlulu, "Çamönü Mahallemizin misafiri olduk. Karasonya Kalkınma Kooperatifi'ne yaptığımız desteklerden dolayı düzenlenen plaket takdimi ve hayır yemeğine katıldık. Kooperatif Başkanımız Mehmet Karaduman'a, yönetimine ve tüm mahalle halkımıza teşekkür ederim. Çamönü mahallemizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarete CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.

Kaynak: Bültenler