Camiler kurban kesilerek ibadete açıldı
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Camiler kurban kesilerek ibadete açıldı

- Camiler kurban kesilerek ibadete açıldı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin yeniden ibadete açılması nedeniyle Adıyaman'da kurban kesildi.

30.05.2020 00:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:25

- Camiler kurban kesilerek ibadete açıldı

ADIYAMAN - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin yeniden ibadete açılması nedeniyle Adıyaman'da kurban kesildi.

16 Mart tarihinden itibaren ibadete ara verilen camiler 29 Mayıs'ta yeniden ibadete açılıyor. Adıyaman'da camilerin ibadete açılması nedeniyle Hacı Süleyman Camii'nde (Yeşil Cami) kurban kesildi. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, İl Müftülüğü görevleri tarafından edilen duaların ardından 'şükür' kurbanı kesildi.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, "Cenab-ı Allah'ın lütfu keremine şükür olması, camilerimize ve cemaatimize kavuşmanın bir nişanesi ve Rabbimize bir şükrün ifadesi olarak kurban kesiyoruz. Bu uygulama sadece Adıyaman'ımızda değil, 81 ilimizde, 900'ün üzerinde ilçemizde olmak üzere binin üzerinde yer ve mekanda şükür kurbanları kesecek. İnşallah bu kurbanlarımızla beraber, kılacağımız Cuma namazlarımızla beraber, Cenab-ı Allah'a yalvararak, dualarımızla bu musibetin, bu salgının tamamen insanlığın üzerinden izole olması için Cenab-ı Allah'a hep beraber dua edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Camiler kurban kesilerek ibadete açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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