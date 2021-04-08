Camdaki Kız Selen kimdir? Camdaki Kız Selen karakterini kim canlandırıyor? Selma Ergeç kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Selen karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Selen karakterini kim canlandırıyor? Selma Ergeç kimdir? Camdaki Kız Selen kimdir?

Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Selen kimdir, Camdaki Kız Selen karakterini kim canlandırıyor, Selma Ergeç kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ SELEN KİMDİR?

Camdaki Kız Selen karakterini Selma Ergeç canlandırmaktadır.

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Kasım 1978

Kaç yaşında: 42

Nereli: Hamm, Almanya

Boy: 1,78 m

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı.[2] Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı. Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.