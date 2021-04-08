Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler?
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Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler?

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Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Camdaki Kız 1. Bölüm fragmanı izle!

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanmaktadır. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Camdaki Kız dizisi, yakında Kanal D'de yer alacak. Dizi, kitapta da olduğu gibi gerçek bir aşk hikâyesini ekranlara taşıyacak ve milyonları bu hem romantik hem de dramatik hikayeyle büyülenecek! Camda Kız dizisinin başrolünü ise kitaptaki ana karakter olan Nalan karakterinde Burcu Biricik üstleniyor. Peki, Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Oyuncu kadrosu kimlerdir? Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta başlayacak? Camdaki Kız 1. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız 8 Nisan 2021 Perşembe (Bu akşam) akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'de başlayacaktır.

Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler?

CAMDAKİ KIZ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız 8 Nisan 2021 Perşembe (Bu akşam) akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'de başlayacaktır.

Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler?

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesini bizlere anlatacak dizinin ana karakteri Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak. "Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.
"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.

Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler?

CAMDAKİ KIZ KÜNYESİ

Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız yakında Kanal D'de başlıyor!

Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız bu akşam 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

• Burcu Biricik,

• Devrim Yakut,

• Feri Baycu Güler,

• Feyyaz Şerifoğlu,

• Hamza Yazıcı,

• Hande Ataizi,

• Merve Polat,

• Nihal Menzil,

• Nur Sürer,

• Selma Ergeç,

• Şerif Erol,

• Tamer Levent,

• Tuğrul Tülek Erol,

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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