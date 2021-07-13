Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, bikinili yakalandı! Fit fiziğiyle gençlere taş çıkarttı
Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, Bodrum'da tatil yaparken kameralara bikinili yakalandı. 42 yaşındaki Ergeç, fit fiziğiyle hem beğeni topladı hem de gençlere taş çıkarttı.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'da Selen karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Selma Ergeç, Bodrum'da tatiline devam ediyor.
GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI
Beyaz bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Ergeç, fit fiziğiyle adeta gençlere taş çıkarttı.
KEYİFLİ HALLERİ OBJEKTİFLERE YANSIDI
Daha sonra mor renkli bir bikini giydiği görülen ünlü oyuncunun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.