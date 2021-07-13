Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, bikinili yakalandı! Fit fiziğiyle gençlere taş çıkarttı

Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, Bodrum'da tatil yaparken kameralara bikinili yakalandı. 42 yaşındaki Ergeç, fit fiziğiyle hem beğeni topladı hem de gençlere taş çıkarttı.