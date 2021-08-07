POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI
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POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, Plaka Tanıma Sistemi'nden çalındığı belirlenen otomobil polis ekiplerince yol kesilerek durdurulmaya çalışıldı.

KOCAELİ'de, Plaka Tanıma Sistemi'nden çalındığı belirlenen otomobil polis ekiplerince yol kesilerek durdurulmaya çalışıldı. Polis, aracın lastiklerine ateş ederken, polis araçlarına ve 1 otomobile çarparak yola devam etti. Aracı bırakarak kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

İstanbul'dan çalınan otomobil önceki gün Kocaeli'nde Plaka Tanıma Sistemi'ne girdi. Bunun üzerine polis ekipleri, D-100 Karayolunda ilerleyen otomobili Körfez ilçesinden itibaren takibe aldı. Derince Liman kavşağında trafik durdurularak yol kapatıldı. Otomobil kavşağa doğru yaklaşırken arkasında bulunan ekip ise takibini sürdürdü. Bu sırada kavşakta bulunan polisler silahlarını çekerek sürücüden aracı durdurmasını istedi. Polisler aracın etrafını sararken, otomobil arkaya doğru manevra yaparak polis aracına çarptı. Yeniden öne doğru manevra yapan otomobil bir polis aracı ile bir otomobile çarparak arasından geçti. Bu sırada otomobilin sağında ve solunda bulunan polisler aracın lastiklerine ateş etti. Otomobil bir süre yola devam ederek, yol kenarında bulunan İzmit Şirintepe Mahallesi'ne girdi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 1'i kadın 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI
POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI
POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI
POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI
POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI
POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI
POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI
POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI
POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI
POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI, YOLU KAPATAN POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTI - Haberler
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