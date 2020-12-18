Çalındığını öne sürdüğü kimlik bilgilerini paylaşan Mert'e, 2,5 yıl hapis
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Çalındığını öne sürdüğü kimlik bilgilerini paylaşan Mert'e, 2,5 yıl hapis

18.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:05
Çalındığını öne sürdüğü kimlik bilgilerini paylaşan Mert'e, 2,5 yıl hapis

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşayan Görkem Mert Onur Yavuz (19), 3 yıl önce sosyal medyadan 173 kişinin kimlik bilgilerinin çalındığını bildirmek için yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında açılan kamu davasında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, ceza, iyi halden 1 yıl 4 ay 20 güne düşürüldü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaşayan Görkem Mert Onur Yavuz (19), 3 yıl önce sosyal medyadan 173 kişinin kimlik bilgilerinin çalındığını bildirmek için yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında açılan kamu davasında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, ceza, iyi halden 1 yıl 4 ay 20 güne düşürüldü. Yavuz, yaşadığı bu tecrübe sonrası vatandaşlara, bilinçsizce sosyal medya hesaplarından bilgi paylaşımı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'nde yaşayan bilgisayar ve sosyal medya tutkunu Görkem Mert Onur Yavuz, 173 kişinin kimlik bilgilerinin çalındığını kanıtlamak için 3 yıl önce yaptığı paylaşımın ardından hapis cezası aldı. Yavuz yaşadığı bu tecrübe sonrası vatandaşlara, bilinçsizce sosyal medya hesaplarından bilgi paylaşımı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yaşananları anlatan Yavuz, "Ben 16 yaşındayken sosyal medyada birçok kişinin kimlik bilgilerinin çalındığını gördüğüm bir siteyle karşılaştım. Daha sonra bu bilgilerin hala o sitede durduğunu gördüm ve kişileri uyarmak adına iyi niyetimle sosyal medya hesabımdan kişilerin bilgilerinin olduğu paylaşımı yaptım ama ben suç veya zararlı olduğunu bilmiyordum. Daha sonra 173 kişinin müşteki olduğu hakkımda kamu davası açılmış" dedi.'İYİ NİYETLİ PAYLAŞIM YAPMIŞTIM'Dava sürecinde iyi niyetle paylaşım yaptığını anlattığını ifade eden Yavuz, "Davada kötü niyet olmadığı ve şikayetçi olunmadığı için cezamda indirim yapıldı. İlk olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası aldım daha sonra iyi niyet ve mahkemedeki davranışlarım nedeniyle cezam 1 yıl 4 ay 20 güne düştü. Denetimli serbestlik uygulandı. Böyle bir paylaşım yaptıktan sonra başıma gelmeyen kalmadı. Bir paylaşımla hapis cezası alabiliyorsun" diye konuştuİŞ TEKLİFLERİNE SICAK BAKMADIMYapmış olduğum paylaşımın ardından yurt içi ve yurt dışından birçok iş teklifi aldığını kaydeden Yavuz, "Birçok kişi arkadaşının veya sevgilisinin sosyal medya hesaplarını takip etmek veya bilgi edinmek istedikleri mesajlar gönderiyorlardı ama ben bunlara bakmadım. İş tekliflerine de sıcak bakmadım" ifadelerini kullandı.BİLMEDİĞİNİZ KONUDA PAYLAŞIM YAPMAYINGençlere kendisinden örnek vererek uyarıda bulunan Yavuz, "Gençlerimiz sosyal medyada çok zaman harcıyor ve paylaşım yapıyorlar ama çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bilmedikleri konularda ve kişisel bilgilerin olduğu paylaşımlar yapmasınlar. Yaptıkları en ufak yanlışlıklar ceza almalarına neden olabilir" dedi.

Çalındığını öne sürdüğü kimlik bilgilerini paylaşan Mert'e, 2,5 yıl hapis
Çalındığını öne sürdüğü kimlik bilgilerini paylaşan Mert'e, 2,5 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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