Caligula kimdir? Eski Roma İmparatoru Caligula kimdir? Caligula'nın hayatı ve biyografisi
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Caligula kimdir? Eski Roma İmparatoru Caligula kimdir? Caligula'nın hayatı ve biyografisi

Caligula kimdir? Eski Roma İmparatoru Caligula kimdir? Caligula'nın hayatı ve biyografisi
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Eski Roma İmparatoru Caligula kimdir merak ediliyor. Roma İmparatorluğunun üçüncü imparatoru Caligula kimdir, kaç yaşında, nereli? Caligula ne zaman öldü? Caligula doğum tarihi kaç? Caligula'nın hayatı ve biyografisi!

Caligula kimdir? Caligula 'nın çocukları kimler? Caligula 'nın babası kimdir? Caligula hangi devletin döneminde yaşadı? Caligula kimdir? Caligula ile ilgili bilgiler yazımızda.

CALİGULA KİMDİR?

Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus (31 Ağustos 12 – 24 Ocak 41), daha çok Caligula takma adı ile bilinen, 37 - 41 yılları arasında görev yapmış, Julio-Claudian Hanedanı mensubu ve Roma İmparatorluğunun üçüncü imparatoru.

Aşırı savurganlığı, tuhaflığı, ahlaksızlığı ve acımasızlığıyla tanınır, despotluğuyla hatırlanır. Kendi muhafızlarının birkaçı tarafından 41 yılında öldürüldü. Romalı tarihçi Suetonius, Caesar'ın Hayatı adlı eserinde döneminin en ünlü olaylarını anlatır.

Günümüze ulaşan kaynaklar, Caligula'nın zalimliği ve var olduğu iddia edilen deliliği üzerine anlatılan anekdotlara odaklanmışlar. Bu kaynaklar, özellikle Suetonius'un kaynakları sansasyonel ve abartılı oldukları iddia edilmiştir. Bundan dolayı bazı modern araştırmacılar arasında bir tartışma konusu olmuştur. Sık sık bu dönemin en tarafsız tarihçisi olarak gösterilen Tacitus'un Caligula'nın saltanatı hakkında yazdıkları kaybolmuştur.

POPÜLER KÜLTÜRDE CALİGULA

Caligula, 1968 yılı yapımı "Sezarlar" adlı TV dizisinde Ralph Bates; 1976 yılı TV dizisi "Ben, Cladius" da John Hurt; yönetmenliğini Tinto Brass'ın yaptığı 1979 yapımı Caligula adlı sinema filminde Malcolm McDowell; 1985 yapımı mini TV dizisi "A.D." de John McEnery; 1996 yılı yapımı sinema filmi "Caligula" da Szabolcs Hajdu ve 2004 yılı yapımı mini TV dizisi "Imperium Nerone" de John Simm tarafından canlandırılmıştır

Albert Camus tarafından kaleme alınmış bir oyun olan "Caligula" da, İmparator sevgili kız kardeşi Drusilla'nın ölümünün ardından sarayı terk ettiği üç gün ve üç gece sonra geri döner.

İsveçli grup Dark Funeral'ın solisti sahne adı olarak "İmparator Magus Caligula"'yı kullanır.

Netflix'de yayımlanan Roma İmparatorluğu belgesel-dizisinde 1 sezonluk hikâyesi vardır.

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Caligula kimdir? Eski Roma İmparatoru Caligula kimdir? Caligula'nın hayatı ve biyografisi - Haberler
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