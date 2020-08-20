Çaldıran Kaymakamı Adem Can, yaşlı kadın ve hasta oğluna sahip çıktı
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Çaldıran Kaymakamı Adem Can, yaşlı kadın ve hasta oğluna sahip çıktı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, hasta oğluyla birlikte baraka evde yaşayan Fatma Ermi isimli yaşlı kadına sahip çıktı.

Çaldıran Kaymakamı Adem Can, yaşlı kadın ve hasta oğluna sahip çıktı
20.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:21

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, hasta oğluyla birlikte baraka evde yaşayan Fatma Ermi isimli yaşlı kadına sahip çıktı.

Çaldıran Kaymakamı Adem Can, hasta oğluyla beraber Bayazit Mahallesinde baraka bir evde yaşam mücadelesi veren 65 yaşındaki Fatma Ermi'ye evin anahtarını teslim etti. Daha önce hasta oğluyla birlikte baraka bir evde yaşam mücadelesi veren Fatma Ermi'yi ziyaret eden Kaymakam Can, ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDYV) yetkililerine ev yapılması talimatını vermişti. Çaldıran Belediyesi ve ilçedeki hayırsever vatandaşların da katkılarıyla Fatma nine için 600 metrekare alan üzerinde 80 metrekarelik evin temeli atılmıştı. Yaklaşık üç haftada evin tamamlanmasının ardından bugün anahtar teslim töreni düzenlendi. İlçe Müftü Vekili M. Emin Avcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu ve vakıf mütevelli heyetinin katıldığı törende konuşan Kaymakam Can, devletin her zaman kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşın yanında yer aldığını ifade ederek, "Devletimiz, ülkenin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de bulunan kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelerimizin yanında yer aldı ve almaya da devam ediyor. İlçemiz Bayazıt Mahallesinde ikamet eden Fatma ablamız da yalnız ve yıkık bir evde hayatını idame etmekteydi. Üç haftalık kısa bir sürede belediye ve ilçemizde bulunan iş adamlarımızın da katkılarıyla ailemize evini yaparak, anahtarını teslim ettik" dedi.

İlçede bu durumda olan 7 aileye daha ev yaptıklarını dile getiren Kaymakam Can, "İlçemizde evi olmayan kimsesiz ailelerimizi tek tek tespit ederek imkanlarımız doğrultusunda ev yapımlarına devam edeceğiz. Şu anda aynı durumda olan iki alemiz için de ev yapımımız devam ediyor. İnşallah bu durumda bulunan ailelerimize devletimizin yardımları sürecektir" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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