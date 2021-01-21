Çaldıran Belediyesinin karla mücadele çalışması
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Çaldıran Belediyesinin karla mücadele çalışması

21.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:42
Çaldıran Belediyesinin karla mücadele çalışması

Van'ın Çaldıran ilçesinde üç gündür etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Van'ın Çaldıran ilçesinde üç gündür etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Çaldıran Belediyesi ekipleri, kaldırım, cadde ve sokaklarda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç gündür etkili olan kar nedeniyle ilçede hayatın durma noktasına geldiğini söyledi.

İlçede zaman zaman tipi ve fırtınanın etkisini artırmasının çalışmaları olumsuz etkilediği ifade eden Ensari, şöyle konuştu:

"İlçemizde kar kalınlığı bazı bölgelerde 60 santimetreyi buldu. Ekiplerimiz gece gündüz karla mücadele ediyor. Ancak açılan yollar tipiden dolayı tekrar kapanıyor. Bazı yolları 2-3 kez açmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken çabayı gösteriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya

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