Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir evin önündeki traktörün römorkundan 8 çuval zeytini çaldığı tespit edilen şahıs zeytin alım merkezinde zeytinleri satarken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir evin önündeki traktörün römorkundan 8 çuval zeytini çaldığı tespit edilen şahıs zeytin alım merkezinde zeytinleri satarken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesinde ikamet eden M.Ö. (59) isimli şahıs dün saat 15.00 sıralarında jandarmaya müracaatta bulunarak evinin önüne yanaştırdığı römorkunun üzerinde olan kendine ait 8 çuval zeytinin çalındığını bildirdi. Yaşanan hırsızlıkla ilgili jandarma tarafından yapılan araştırmada; yine aynı mahalleden N.K. (27) isimli şahsın zeytinleri çaldığı ve arkadaşı olan S.M. (63) isimli şahsın evinde sakladığı bilgisine ulaşıldı. Araştırmalar neticesinde S.M.'nin evinde yapılan adli arama sonucunda evin avlusunda 6 adet zeytin çuvalı tespit edildiği ve aynı mahallede zeytin alım/satım noktasında şüpheli N.K.'nın içerisinde zeytin dolu 2 çuvalı satmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan N.K.'nın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı

Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı

Çaldığı zeytinleri satarken yakalandı

Tıkalı su giderini tamir eden tesisatçı, altın bileklik buldu! Sahibi havalara uçtu

Tıkalı su giderini tamir eden tesisatçı, altın bileklik buldu! Sahibi havalara uçtu

 Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

Canice öldürülen Pınar Kaynak cinayeti davasında tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

 22 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu

22 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title