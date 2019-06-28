Çaldığı tavukları polise satmaya çalıştı

Kaynak: DHA

KOCAELİ'nin Başiskele ve İzmit ilçelerinde son 5 ayda 4 farklı adresten hırsızlık yapan T.Y. (46), çaldığı tavukları müşteri gibi davranan sivil polislere satmaya çalıştı. Gözaltına alınan T.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Başiskele ilçesinde 16 Şubat tarihinde inşaat malzemesi yüklü bir kamyonun çalınması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameraları ve mobese kayıtlarını inceleyen ekipler, çalınan kamyonun plakasından yola çıkarak, şüphelinin daha önce Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bolu illerinde farklı tarihlerde benzer suçlardan 25 suç kaydı, hakkında 14 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1960 lira idari para cezası bulunan, geçen yıl da tutuklu bulunduğu Bolu Açık Cezaevi'nden firar eden T.Y. olduğunu tespit etti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle T.Y.'nin, daha önceden Başiskele ilçesine bir kümesten 6 bin 250 lira değerindeki 25 süs tavuğu, 6 bin lira değerindeki inşaat malzemesi çalınması olaylarına da karıştığı belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin ardından T.Y.'nin İstanbul Tuzla'da bir barakada olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, operasyon düzenledi.POLİS MÜŞTERİ GBİ DAVRANDIMüşteri gibi davranan bir polis, T.Y.'nin bulunduğu barakaya girerek tavuk ve yumurta satın almak istedi. Polis ile pazarlığa giren T.Y.'nin, kimlik tespitinin yapılmasının ardından barakaya operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan T.Y.'nin üzerinden sahte kimlik çıktı.Şüphelinin çaldığı kamyon, Gebze'de boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen T.Y., burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.- Kocaeli