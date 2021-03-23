Çaldığı otomobille hırsızlık yapan zanlıya tutuklama
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Çaldığı otomobille hırsızlık yapan zanlıya tutuklama

23.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:56
Çaldığı otomobille hırsızlık yapan zanlıya tutuklama

Dulkadiroğlu ilçesinde çaldığı otomobille hırsızlık yapan ve kaçarken polis aracına da çarpan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde çaldığı otomobille hırsızlık yapan ve kaçarken polis aracına da çarpan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Arslanbey Mahallesinde yaklaşık bir ay önce çalınan bir panelvan araçla Genç Osman ve Arslanbey mahallelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri araştırma başlattı.

İşyeri kameraları, MOBESE ve güzergah incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Düzgün B. (32) olduğunu belirledi.

Yahya Kemal Mahallesinde polislerin peşinde olduğu şüpheli, ekip aracına çarparak kaçtı. Daha sonra aynı mahallede bir süre sonra görülen şüpheli, Karacasu Mahallesine kadar kaçtı.

Burada bir binaya saklanan Düzgün B. polis tarafından gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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