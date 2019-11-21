Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
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Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı

İstanbul Anadolu yakasında çok sayıda araç hırsızlığına karışan çetenin lideri, Kocaeli'de yakalandı. Çete lideri ilk ifadesinde çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söyledi.

21.11.2019 23:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:16
Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Anadolu yakasında çok sayıda oto hırsızlığa yapanA.D.(54) isimli zanlıyı 'de yakaladı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, İstanbul Anadolu yakasında meydana gelen oto hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren çetenin lideri A.D.(54)'nin İzmit'te olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyonla şahsı gözaltına aldı.

İFADESİNDE ÇALDIĞI ARAÇLARIN SAYISINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Emniyete götürülen hırsızlık çetesi liderinin ifadesinde çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlık çetesi lideri A.D., sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
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