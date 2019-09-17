Son dakika: Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu

17.09.2019 16:38

Çağlayan'dabulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay, saat 16.15 sıralarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın otopark girişinde meydana geldi. Polis yetkililerinden edinilen bilgilere göre, adliyede görevli özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Ferhat U. silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hemen yakınında bulunan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA