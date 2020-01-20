Çağla Şıkel, defile öncesi ne yaptığını anlattı: Her defile öncesi 10 dakika dua ederim
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defileye çıkan Çağla Şikel, defileye çıkmadan önce kendisini kapatarak 10 dakika boyunca dua ettiğini söyledi.
İstanbul Deri ve Moda Fuarı'nın ilk günü podyumda yürürken ışıkları tutan bir demir çubuğun kafasını sıyırarak arkasına düşmesiyle büyük bir kaza atlatan Çağla Şıkel yine bir gün sonra yine podyuma çıktı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defileye çıkan ünlü model, geçtiğimiz günlerde yaşadığı podyum kazasıyla ilgili olarak konuşup olay sırasında arkasına bakmadığını söyledi. Şıkel, defileye çıkmadan önce yaptığı bir şeyi de anlattı.
"10 DAKİKA KENDİMİ KAPATIP DUA EDİYORUM"
Şıkel her defile öncesi yaklaşık on dakika dua ettiğini anlatıp "Ben o sırada hiç arkama bakmadım. Fuar alanı yıkılmadıysa bence iyi. Arkada müthiş bir enerji vardı. Dua okurum böyle iki ayağıma pıt pıt yapıyorum. Kendimi kapatıp dua ediyorum. O işlem 10 dakika sürüyor" diye konuştu.
TAVADAN KOPAN DEMİR DÜŞMÜŞTÜ
Yıllardır mankenlik yapan ve sahnede defalarca talihsiz kaza geçiren Çağla Şıkel, önceki akşam Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkmıştı. Podyuma çıkacağı esnada tavandaki perdeleri tutan demir Şıkel'in hemen arkasına düşmüştü. Şıkel profesyonelliğini bozmayarak herhangi bir tepki vermedi ve önüne dönerek yürümeye devam etmişti.
Haber Videosu: Çağla Şıkel, defile öncesi ne yaptığını anlattı: Her defile öncesi 10 dakika dua ederim
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Al sana bir ucuzluk daha. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Buda sizi korur mu, korusun bakalım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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SADECE DUA EDEREK Bİ İŞİNİZİN OLCAĞINA YADA BAŞINIZA KÖTÜ ŞEYLERİN GELMEYECEĞİNE YUKARDAN BİR GÜCÜN SİZİ KORUYACAĞINA HİÇ İNANMAYIN. EĞER İNANAN BİRİYSEN DUA ETMEK SANA BELKİ İÇ HUZUR VERİR AMA O KADAR. TANRI GERÇEKSE BİLE BİZİM DÜNYA HAYATINA KARIŞTIĞINI SANMIYORUM.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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BARİ DİNİ MAGAZİNE ALET ETMEYİN LAACevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Çağlanın tostu ünlüdür, önce tost yer sonra bekler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAH, dua edeni geri çevirmez.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Naber la sağdıç2 Yayından Kaldır
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Taklitlerimden sakınınız, en orijinal, gerçek Sakaryalı Hatun benim. :((((1 1 Yayından Kaldır
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GERÇEK SAKARYALI HATUN BENİM1 3 Yayından Kaldır
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Dua etmek, gerçekten huzur veriyor insana...Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır