Çağla Şıkel, "Göğüslerini göstermemeyi öğret" diyen Arto'ya 1 Milyon liralık tazminat davası açtı

24.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:00

Manken Çağla Şıkel ile şarkıcı Arto arasındaki kriz giderek büyüyor. Arto'nunmini etekli videosuna "Sen önce 70 milyona göğüslerini göstermemeyi öğret" dediği ünlü mankenden bir flaş hamle daha geldi.

1 MİLYONLUK TAZMİNAT

YouTube kanalında mini etekle mini etekle nasıl oturulup kalkılması gerektiğiyle alakalı video çeken Çağla Şıkel'e şarkıcı Arto'dan tartışma yaratan bir yorum gelmişti. Arto sosyal medya hesabından ünlü manken için "Sen önce göğüslerini göstermemeyi öğret" sözlerini söylemişti. Şıkel'ın kendisiyle alakalı edepsiz konuşmalar yaptığını ileri sürdüğü Arto'ya 1 milyon liralık tazminat davası açtığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mankenliğin yanı sıra uzun bir süredir YouTube kanalı üzerinden içerik üreten Çağla Şıkel, son olarak "Mini etekle oturma ve kalkma" başlıklı bir video yayınladı. Arto ise yıllar önce çıktığı defilede göğüsleri açılan Şıkel'in fotoğrafına "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin. Bir de bunlar bize oturup kalkma dersleri verir. Bu mankenimiz birçok defilede, vücudunu net olarak gösteren defilelerde çıkmıştır" diyerek tepki göstermişti.

Arto'nun bu sözleri sonrası harekete geçen Çağla Şıkel ise avukatı Bükçün Canatik aracılığıyla Arto'nun kendisi hakkında konuşmaması ve yaklaşmaması için uzaklaştırma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Şıkel'in isteğini kabul ederek Arto'nun 3 ay süreyle Şıkel'e yaklaşmamasına karar verdi.