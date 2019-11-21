Çağla Şıkel "Göğüslerini göstermemeyi öğret" diyen Arto için uzaklaştırma kararı çıkarttı

21.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:47

Arto, mini etekle nasıl oturulup kalkılması gerektiğiyle alakalı video çeken Çağla Şıkel'e "Sen önce göğüslerini göstermemeyi öğret" diyerek tepki gösterdi. Şıkel, kendisiyle alakalı edepsiz konuşmalar yaptığını ileri sürdüğü Arto hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu. Şıkel'in talebini kabul eden İstanbul Aile Mahkemesi Arto'ya 3 ay uzaklaştırma verdi.

"İNSAN ADAPLI OLUR"

Mankenliğin yanı sıra uzun bir süredir YouTube kanalı üzerinden içerik üreten Çağla Şıkel, son olarak "Mini etekle oturma ve kalkma" başlıklı bir video yayınladı. Arto ise yıllar önce çıktığı defilede göğüsleri açılan Şıkel'in fotoğrafına "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin. Bir de bunlar bize oturup kalkma dersleri verir. Bu mankenimiz birçok defilede, vücudunu net olarak gösteren defilelerde çıkmıştır" dedi.

3 AY YAKLAŞMAMASINA KARAR VERDİ

Arto'nun bu sözlerine sessiz kalmayan Çağla Şıkel ise avukatı Bükçün Canatik aracılığıyla Arto'nun kendisi hakkında konuşmaması ve yaklaşmaması için uzaklaştırma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Şıkel'in isteğini kabul ederek Arto'nun 3 ay süreyle Şıkel'e yaklaşmamasına karar verdi.

Karar sonrası Instagram hesabından mahkeme belgelerini paylaşan Çağla Şıkel, "Kadına her türlü şiddete hayır" dedi.