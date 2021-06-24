Çağla Kubat kimdir? Çağla Kubat kaç yaşında, nereli?

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Profesyonel olarak rüzgar sörfü yapan başarılı isim Çağla Kubat Arka Sokaklar gibi başarılı dizilerde rol aldı. Peki, Çağla Kubat kimdir? Çağla Kubat kaç yaşında, nereli?

ÇAĞLA KUBAT KİMDİR?

Çağla Kubat (d. 16 Kasım 1979, İzmir), Türk manken, fotomodel, oyuncu, profesyonel rüzgâr sörfçüsü ve makine mühendisi. 1997 yılında İtalyan Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. ÖSYM'nin düzenlediği üniversitelere giriş sınavında ilk 500'e girerek İstanbul Teknik Üniversitesi makine Mühendisliği bölümüne kaydoldu. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Miss Turkey Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nın 2001 yılı organizasyonunda ikinci seçildi ve ardından Türkiye'yi Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti. Aynı zamanda, 2003 yılında Çeşme'de düzenlenmiş olan IFCA Avrupa Slalom Şampiyonası'nı kazanmış başarılı bir sörfçüdür. Ünlü sporcu aynı zamanda olimpiyatlarda sörf dalında Türkiye'yi temsil etmeyi planlamaktadır.

Kubat, sörfün yanı sıra snowboarding, wakeboarding, rollerblading, binicilik ve dalgıçlık yapmakta, tenis oynamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi eski sporcusudur. Kendisi, Türkçenin yanı sıra iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve Latince bilmektedir.

Eski İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın torunu olan Çağla Kubat, günümüzde, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde başrolde Elif Komiser karakterini canladırdı. 20.09.2013 tarihinde kendisi gibi sörfçü Amerikalı sevgilisi Jimmy Diaz ile evlendi. Bu evlilikten Selin adında bir kızı dünyaya geldi.