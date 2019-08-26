Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

26.08.2019 16:00

Hakan: Muhafız dizisinin başrolünde yer alan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, dizinin yeni sezon çekimlerine başladı. Yakışıklı oyuncu, sevilerek izlenen dizide bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı.

İMAJ DEĞİŞTİREREK KEL OLDU

Netflix'in ilk Türk dizisi olma özelliği taşıyan 'Hakan Muhafız'ın kahramanı Çağatay Ulusoy, saçlarını sıfıra vurdurmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncunun kel görüntüsü hayranlarını ikiye bölerken Ulusoy, yeni sezon çekimleri için soluğu sette aldı.

500 BİN TL ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Şu ana kadar iki sezonu yayımlanan ve büyük ilgi gören dizinin dört sezon süreceği tahmin edilirken oyuncunun aldığı ücret dudak uçuklattı. Akşam'ın haberine göre, toplam 40'ar dakikalık ilk sezon 10 bölüm, ikinci sezon 8 bölüm şeklinde ekrana taşınan diziden Ulusoy'un bölüm başı 500 bin TL aldığı öğrenildi.