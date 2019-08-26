Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı. Ulusoy'un diziden bölüm başı 500 bin TL aldığı öğrenildi.

26.08.2019 16:00
Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

Hakan: Muhafız dizisinin başrolünde yer alan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, dizinin yeni sezon çekimlerine başladı. Yakışıklı oyuncu, sevilerek izlenen dizide bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı.

İMAJ DEĞİŞTİREREK KEL OLDU

Netflix'in ilk Türk dizisi olma özelliği taşıyan 'Hakan Muhafız'ın kahramanı Çağatay Ulusoy, saçlarını sıfıra vurdurmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncunun kel görüntüsü hayranlarını ikiye bölerken Ulusoy, yeni sezon çekimleri için soluğu sette aldı.

500 BİN TL ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Şu ana kadar iki sezonu yayımlanan ve büyük ilgi gören dizinin dört sezon süreceği tahmin edilirken oyuncunun aldığı ücret dudak uçuklattı. Akşam'ın haberine göre, toplam 40'ar dakikalık ilk sezon 10 bölüm, ikinci sezon 8 bölüm şeklinde ekrana taşınan diziden Ulusoy'un bölüm başı 500 bin TL aldığı öğrenildi.

Muhafız'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı
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YORUMLAR (6)

  • REZİLLERE:
    Biri çıkar bir şarkı söyler dünyaları kazanır biri çıkar bir filmde oynar dünyaları kazanır biri de bir topun peşinde koşar dünyaları kazanır bunlara bu paraları kazandıranlar kalkıp yorum yapıyor sonra yok efendim çok kazanıyorlarmış şöyleymiş böylemiş bunlara para kazandıranlar asıl bunları izleyenler hiç kusura bakmayın bunlar yer bunlara kazandıranlar da aval aval bakar
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  • BAŞKENT:
    sorsan bu bebeye sabah 7 de sete gelip gece 10 lara kadar zor şartlarda, soğukta yağmurda çalışıyoruz diye ağlar
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