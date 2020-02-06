Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
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Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu

Son olarak Netflix'te Hakan Muhafız dizisinde rol alan oyuncu Çağatay Ulusoy, bir dergi çekimi için mor pijamaları ile objektif karşısına geçti. Ulusoy'un pijamaları sosyal medyada olay oldu.

06.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:02
Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu

Geçtiğimiz günlerde askerlik görevini yerine getiren ünlü oyuncu , bir derginin çekimleri için objektif karşısına geçti. Mor pijamaları ile poz veren Ulusoy, oyunculuk ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Çağatay Ulusoy'un yüzlerce yorum alan mor pijamaları, oyuncunun hayranları tarafından beğenilmedi.

EN BÜYÜK TUTKUSU DALIŞ

Dalış ve balık tutma tutkusu herkes tarafından bilinen Ulusoy, dalışın en büyük tutkusu olduğunu şöyle açıkladı: "Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."

SEVGİLİSİYLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Çağatay Ulusoy röportajda 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın'la ilgili de ilk kez konuştu. Aşka bakış açısının yaş ilerledikçe değiştiğini söyleyen oyuncu, "Duygu ile her şey gayet iyi gidiyor" dedi.


Haber Videosu

: Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
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