Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
Son olarak Netflix'te Hakan Muhafız dizisinde rol alan oyuncu Çağatay Ulusoy, bir dergi çekimi için mor pijamaları ile objektif karşısına geçti. Ulusoy'un pijamaları sosyal medyada olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik görevini yerine getiren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir derginin çekimleri için objektif karşısına geçti. Mor pijamaları ile poz veren Ulusoy, oyunculuk ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Çağatay Ulusoy'un yüzlerce yorum alan mor pijamaları, oyuncunun hayranları tarafından beğenilmedi.
EN BÜYÜK TUTKUSU DALIŞ
Dalış ve balık tutma tutkusu herkes tarafından bilinen Ulusoy, dalışın en büyük tutkusu olduğunu şöyle açıkladı: "Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."
SEVGİLİSİYLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU
Çağatay Ulusoy röportajda 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın'la ilgili de ilk kez konuştu. Aşka bakış açısının yaş ilerledikçe değiştiğini söyleyen oyuncu, "Duygu ile her şey gayet iyi gidiyor" dedi.
Haber Videosu: Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
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Bugün çok güzeldin..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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burcu esmersoy güzel bir kadın.seside çok hoşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ah bir zengin olsam.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kıvanç, Çağatay, Kenan, Burak; hiçbiri çekici değil.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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SAKARYALI HATUN,TATLIM MERHABA.Yayından Kaldır
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RÜKNETTİN DEDE sen beni bi görsen, varya, o yaşlı kalbin dayanamaz, küt diye tahtalı köyü boylarsın. :))))1 Yayından Kaldır
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Ben evlenirsem, yaşlı, çirkin ama zengin birisiyle evleneceğim, ki gözü dışarıda olmasın, yoksa oyarım o gözlerini. :))))1 1 Yayından Kaldır
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BENİ GÖR BEBEĞİM.2 Yayından Kaldır
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Ben hala sallaniyorum .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok yakışıklı ve sempatik. Keşke benimle evlense.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır