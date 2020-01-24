Çağatay Ulusoy asker ocağında da yalnız değil! Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttu

24.01.2020 21:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:01

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik görevi için Ankara Mamak'taki birliğine teslim oldu. Çağatay Ulusoy asker ocağında da sevgilerini göstermek isteyen fanları, komutanlığı gece gündüz arayıp Çağatay Ulusoy'a ulaşmaya çalıştı. Ulusoy fanları, oyuncuyla görüşmek için komutanlığı telefon yağmuruna tuttu. İddiaya göre ünlü oyuncunun bir grup hayranı, yemin töreninde de yalnız bırakmak istemedikleri Ulusoy'u çıkışta coşkuyla karşılamayı planlıyor.

Bedelli askerlik görevi için geçtiğimiz günlerde Ankara'daki birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy'un hayranları alarma geçti. Yakışıklı oyuncunun Mamak'taki MEBS Okul ve Eğitim Komutanlığı'nda askerlik yaptığını öğrenen hayranları, birliği telefon yağmuruna tuttu.

KOMUTANLIĞI GECE GÜNDÜZ ARIYORLAR

Takvim'in haberine göre; Oyuncuya asker ocağında da sevgilerini göstermek isteyen fanları, komutanlığı gece gündüz arayıp Ulusoy'a ulaşmaya çalıştı.

İddiaya göre ünlü oyuncunun bir grup hayranı, yemin töreninde de yalnız bırakmak istemedikleri Ulusoy'u çıkışta coşkuyla karşılamayı planlıyor.

Ulusoy'la görüşmek için birliği telefon yağmuruna tutan hayranları ısrarlarına rağmen oyuncuya ulaşamadı.