Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan astronomik teklif

Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan astronomik teklif

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'a 14 Şubat'ta Katarlı 80 zengin kadınla yemek yemesi karşılığında 2 milyon TL teklif edildi.

04.10.2019 17:53
Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan astronomik teklif

Hakan: Muhafız dizisiyle dikkatleri üzerine çeken çeken yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'u Orta Doğu'dan astronomik bir teklif geldi. Ulusoy'a 80 kadınla yemek yemesi karşılığında 2 milyon TL verileceği ifade edildi.

14 ŞUBAT'TA KADIN HAYRANLARIYLA YEMEK YİYECEK

Son olarak 'Hakan: Muhafız' dizisiyle dijitalde boy gösteren oyuncu Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan teklif geldi. Gel Konuşalım'ın haberine göre Ulusoy, eğer bu teklifi kabul ederse 14 Şubat'ta kadın hayranlarıyla yemek yiyecek.

BURAK ÖZÇİVİT TEKLİFİ KABUL ETMİŞTİ

Geçen yıl Burak Özçivit de benzer bir teklifi kabul etmiş, 80 kadın hayranıyla buluşan oyuncu bunun karşılığında büyük bir meblağı cebine koymuştu.

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