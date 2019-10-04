Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan astronomik teklif

04.10.2019 17:53

Hakan: Muhafız dizisiyle dikkatleri üzerine çeken çeken yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'u Orta Doğu'dan astronomik bir teklif geldi. Ulusoy'a 80 kadınla yemek yemesi karşılığında 2 milyon TL verileceği ifade edildi.

14 ŞUBAT'TA KADIN HAYRANLARIYLA YEMEK YİYECEK

Son olarak 'Hakan: Muhafız' dizisiyle dijitalde boy gösteren oyuncu Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan teklif geldi. Gel Konuşalım'ın haberine göre Ulusoy, eğer bu teklifi kabul ederse 14 Şubat'ta kadın hayranlarıyla yemek yiyecek.

BURAK ÖZÇİVİT TEKLİFİ KABUL ETMİŞTİ

Geçen yıl Burak Özçivit de benzer bir teklifi kabul etmiş, 80 kadın hayranıyla buluşan oyuncu bunun karşılığında büyük bir meblağı cebine koymuştu.