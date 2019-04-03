Caferağa'nın Renkli İhtiyar Heyeti Güven Tazeledi

ABDULLAH TEVGE - Kadıköy'ün Moda semtindeki Caferağa Mahallesi'nde, opera sanatçısı, yazar, bankacı, karikatürist, mühendis, avukat ve mimardan oluşan renkli İhtiyar Heyeti ile dikkati çeken Zeynep Ayman, 3. kez güven tazeledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Caferağa Mahallesi'nin muhtarlığını Zeynep Ayman kazandı. Bu görevi 3. kez yürütecek olan Ayman, İhtiyar Heyeti ile dikkati çekiyor.

Muhtar Ayman'ın İhtiyar Heyeti'nde, opera sanatçısı ve yazar Anais Martin, bankacı Aslıhan Emek, yazar ve çevre bilimci Buket Kamuran Uzuner, yazar ve karikatürist İzel Rozental, elektrik-elektronik mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos, avukat Mehmet Selami Ayalp ve mimar Mehmet Bozkurt yer aldı.

Kendisi de bilgi-belge uzmanı olan Zeynep Ayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden seçildiği için mutlu olduğunu ve yeni dönem için heyecan duyduğunu belirterek, "Bu, 3. dönemimiz. Yeniden seçildik. Beş yıl daha mahalleliyle birlikte elimizden gelen hizmeti yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ayman, seçim öncesinde oluşturduğu renkli İhtiyar Heyeti'nin yeniden seçilmesine katkı sağladığını ifade ederek, "Her biri mahallenin yıllardır simgesi olan isimler. Pek çoğu doğma büyüme Modalıdır. Kendi çevreleri var. Çünkü her biri mahallenin bir parçası." diye konuştu.

Mahalleyi, muhtar ve İhtiyar Heyeti'nin dışında herkesin katılımıyla yönetmek istediklerini vurgulayan Ayman, "Yine mahallemizin sorunlarını elimizden geldiğince ilgili mercilere ileterek görevimizi devam ettireceğiz. İhtiyar Heyetimizin içerisindeki o renkli simalarla mahallenin tarihsel ve kültürel değerini ortaya çıkartacak çalışmalar yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA