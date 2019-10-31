Cadılar Bayramı nedir? Kökleri nereye uzanıyor?

31.10.2019 18:22

Pagan ve Hristiyan köklerine rağmen günümüzde seküler bir kutlama olan Cadılar Bayramı renkli kostümler ve kabak dekorasyonlarıyla kendini gösteriyor ve her yıl geleneksel olarak 31 Ekim gecesi kutlanıyor.







Bu gecede, Avrupa ve Amerika'da yetişkinlerin de aralarında bulunduğu binlerce çocuk, bazıları doğaüstü kahramanlar veya ölümü çağrıştıran kıyafetleri ile, 'Şeker ya da şaka?" şeklinde oyunla kutlanır. Euronews.com'da Görüntüle