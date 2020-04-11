Buzul Altına Yerleştirilen Mikrofonlar Yıkımı Dinleyecek
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Teknoloji

Buzul Altına Yerleştirilen Mikrofonlar Yıkımı Dinleyecek

Dünyanın uzun bir süredir uğraştığı küresel ısınma problemi buzul altına yerleştirilen mikrofonlar ile az da olsa gözler önüne serilebilecek.

11.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:52
Buzul Altına Yerleştirilen Mikrofonlar Yıkımı Dinleyecek

Dünyanın uzun bir süredir uğraştığı küresel ısınma problemi buzul altına yerleştirilen mikrofonlar ile az da olsa gözler önüne serilebilecek. İşte küresel ısınma ile ilgili son derece önemli haberimizin detayları.

Bilim insanları Oskar Glowacki ve Grant Deane tarafından uygulanan bir teknikle, 'buzdağı ayrışması' adı verilen süreç kaydedilecek. Bildiğiniz üzere kutuplar oldukça soğuk ve yaşamak için hiç elverişli değil. Hatta bunun da ötesinde kısa bir süre ziyaret etmek için bile oldukça tehlikeli. Bunun farkında olan bilim insanları yeni bir önlem aldı.

Buzul altına yerleştirilen mikrofonlar

Norveç'teki kutup adalarından Hornsund Fjord, Svalbard'daki Hansbreen buzulunun yakınlarında su altı mikrofonu olarak adlandırılan hidrofonlar kullanıldı. Bu mikrofonlar normal şartlarda suyun altında bulunan bütün sesleri kaydediyordu.

Bilim insanları bu mikrofonları buzulların sesini dinlemek için kullandı. 900 metre kadar derinliğe yerleştirilen mikrofonlar, 1,5 ay boyunca buzulları dinledi. Burada meydana gelen kırılma ve çatlamalar çok net bir şekilde kaydedildi. Böylece buzul tehlikesinin ne boyutta olduğu görülecekti.

Buzulların kırıldığı veya suya karıştığı zaman çatlama ile guruldama sesine benzer sesler çıkardığı biliniyor. Bu sesleri takip eden bilim insanları erimenin ne boyutta olduğunu ortaya çıkardı. Grönland'da 600 milyar ton buzul ermesinden sonra bilim insanlarının çalışmaları daha da sıkılaştı. Sizce bu yöntemler ile buzul erimeleri ortaya çıkarılabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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