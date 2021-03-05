Buzdolabını kim icat etti? Buzdolabını kim, ne zaman buldu?

"Buzdolabını kim icat etti?" sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Evlerin vazgeçilmezi hatta beyaz eşyaların demirbaşı olan buzdolabını tüm dünyanın hayranlık duyması gereken icatlardan biridir. Peki, Buzdolabını kim icat etti? Buzdolabını kim, ne zaman buldu?

BUZDOLABINI KİM İCAT ETTİ?

En eski soğutma biçimlerinden birine buz evi deniyordu. Bunlar genellikle yıl boyunca buz depolamak için kullanıldı, genellikle yakındaki göl ve nehirlerden kesildi. İbraniler, Yunanlılar ve Romalıların da depolama çukurlarına yerleştirilen karları kullandıkları biliniyordu ve Mısırlılar, soğumaları için bir geceleri kavanozlara yerleştirdiler.

1740'LAR

Yapay soğutmanın ilk şekli, İskoç bilim adamı William Cullen tarafından icat edildi. Cullen, sıvının bir gaza hızlı bir şekilde ısıtılmasının nasıl soğumayla sonuçlanabileceğini gösterdi. Bu, bugün hala var olan soğutmanın arkasındaki ilkedir. Cullen teorisini hiçbir zaman pratiğe dönüştürmedi, ancak çoğu fikrini gerçekleştirmek için ilham aldı.

1802

Amerikalı bir işadamı olan Thomas Moore, nakliye amacıyla süt ürünlerini soğutmak için bir buz kutusu yarattı. 1803'te "buzdolabı" patentini alana kadar buna "soğutucu" adını verdi.

1800'lerin başında, giderek daha fazla sayıda Amerikalı şehirlere taşındı ve tüketici ile gıdanın kaynağı arasındaki mesafeyi genişletti. Soğutma ihtiyacı her geçen gün artıyordu.

1830'LAR

Tüketici taze gıda talebi artıyordu ve 1830 ile 1860'ların Amerikan İç Savaşı arasında beslenme değişikliklerine yol açıyordu. Bunlar, genel ekonomik büyüme ve çarpıcı biçimde büyüyen şehirler tarafından beslendi.

1834

O zamanlar Londra'da yaşayan Amerikalı mucit Jacob Perkins, kapalı bir çevrimde eter kullanarak dünyanın ilk çalışan buhar sıkıştırmalı soğutma sistemini inşa etti. Prototip sistemi işe yaradı ve modern buzdolaplarının ilk adımı oldu, ancak ticari olarak başarılı olamadı.

1840'LAR

İlk buz kutuları marangozlar tarafından yapıldı ve büyük buz bloklarının evlere düzenli olarak teslim edilmesinden yararlanmak için tasarlandı. Teneke veya çinko ile kaplı yalıtımlı ahşap kutulardı ve yiyecekleri soğuk tutmak için buz blokları tutuyordu. Bir damlama kabı eriyen suyu topladı ve her gün boşaltılması gerekiyordu.

1876

Alman mühendislik profesörü Carl von Linde, temel soğutma teknolojisinin bir parçası haline gelen sıvılaştırma gazının patentini aldı. Bulguları, ilk güvenilir ve verimli sıkıştırılmış amonyaklı buzdolabını icat etmesine yol açtı. Soğutma, gıda işlemede buzun yerini hızla aldı ve birçok endüstriyel sürece dahil edildi.

Doğal buz kullanımının kirlilik ve kanalizasyon atımı nedeniyle sağlık sorunları yaratmasıyla birlikte, buzla soğutmanın popüler kullanımı sona eriyordu. Çözüm, mekanik olarak üretilen buz haline geldi ve elektrikli buzdolabı-dondurucuların yolunu açtı.

1913

Evde kullanım için ilk elektrikli buzdolabı, Amerikan Fred W. Wolf tarafından icat edildi ve Domelre veya DOMestic ELectric REfrigerator olarak adlandırıldı. Modeli bir fiyaskoydu, ancak yeniliklerinden biri - buz küpü tepsisi - yakalandı ve rakiplerin modellerine dahil edildi.