Buz Hokeyi Maçına Giden Cinsel İçerikli Film Yıldızı Mia Khalifa'nın Göğsüne Disk İsabet Etti

Lübnan asıllı ABD vatandaşı eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, buz hokeyi maçı izlerken talihsiz bir kaza yaşadı. Hokey maçında kullanılan disk, izleyiciler arasında bulunan Khalifa'nın göğsüne isabet etti.

YENİDEN AMELİYAT OLACAK

Daha önce göğüslerine silikon taktıran Khalifa'nın, sert bir darbe yediği için yeniden operasyon geçirmeyi planlıyor. The Daily Star'a açıklama yapan Khalifa "Sol göğsüm hafifçe içine çöktü. Seneye yenileteceğim" dedi.

"BUNA DEĞDİ"

Her şeye rağmen taraftarı olduğu takımın diskini almayı başardığını söyleyen Khalifa "Buna değdi" dedi.