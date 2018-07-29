Buz Hokeyi Maçına Giden Cinsel İçerikli Film Yıldızı Mia Khalifa'nın Göğsüne Disk İsabet Etti
Eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi maçında disk isabet etti. Göğüsleri silikon olan yıldızın aldığı sert darbeden sonra göğsünde göçüklük oluştu.
Lübnan asıllı ABD vatandaşı eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, buz hokeyi maçı izlerken talihsiz bir kaza yaşadı. Hokey maçında kullanılan disk, izleyiciler arasında bulunan Khalifa'nın göğsüne isabet etti.
YENİDEN AMELİYAT OLACAK
Daha önce göğüslerine silikon taktıran Khalifa'nın, sert bir darbe yediği için yeniden operasyon geçirmeyi planlıyor. The Daily Star'a açıklama yapan Khalifa "Sol göğsüm hafifçe içine çöktü. Seneye yenileteceğim" dedi.
"BUNA DEĞDİ"
Her şeye rağmen taraftarı olduğu takımın diskini almayı başardığını söyleyen Khalifa "Buna değdi" dedi.
YORUMLAR (31)
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edep hayadan mahrum kalmışlara sadece bir örnek yerin altında o 1 metre karelik mezarda ne yapacaksınız çok merak ediyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TİPSİZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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reklam ve yalan , saha kenarında koruma camları var,imkansız böyle bişey olması,Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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iyi bari patlamamış . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hoş bir bayanCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır