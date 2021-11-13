Büyükşehir personeline eğitim

Salgının psikolojik etkileri anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik "Pandemi Sürecinde Ruh Sağlımız' konulu eğitim verildi. Uzman Psikolog Fatma Kurt pandemi sürecinin aile içi iletişim, sosyal hayat ve ekonomik kaygıların birey ve aileleri etkilediği durumları anlattı.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü personel eğitim seminerlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen 'Pandemi Sürecinde Ruh Sağlımız' konulu eğitimde Uzman Klinik Psikolog Fatma Kurt tarafından pandemi ve karantina sürecinin birey ve ailelere olan etkileri konuşuldu.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR ÇIKTI

Covid 19 ile tüm dünyanın küresel bir afet yaşadığına dikkat çeken Psikolog Fatma Kurt, "Alışkın olduğumuz hayat akışının pandemi sürecinde farklılaşmasıyla birlikte, bireylerin ve ailelerin ruh sağlığı etkilenmiştir. Bireysel, sosyal yaşantılar, aile içi ilişkiler, çalışma ve eğitim faaliyetleri zorunlu olarak büyük ölçüde değişikliğe uğradı. Özellikle karantina sürecinde bireylerin eve kapanmasından kaynaklı aile içi sorunlar yaşandı. Aile içi geçimsizlik, ekonomik nedenler, stresle baş edememe ve çeşitli psikolojik rahatsızlar ortaya çıktı" diye konuştu.

TEMİZLİK TAKINTISI ARTTI

Pandemi sürecinde bireylerde görülen psikolojik belirtilere de değinen Psikolog Fatma Kurt, şunları söyledi: "Hastalanma ve ölüm korkusu, tedavi gereken durumlarda hastalığı kapma endişesiyle sağlık kurumlarına başvurmaktan çekinme, geçim kaynaklarını kaybetme, izolasyonda iken c¸alıs¸amama, işten çıkarılma korkusu, hastalıkla ilişkilendirilip toplum tarafından dıs¸lanma ya da temaslı olarak değerlendirilip karantina altına alınma korkusu gibi belirteler bireylerde görülebiliyor. Salgınla birlikte başlayan hijyen önlemleri bu süreçte temizlik takıntısına da yol açtı. Virüs bulaşacak düşüncesi ile salgınla ilgili önlemler kişilerde temizlik takıntısı görülmesine neden oldu. Saatlerce ellerini yıkama, temizlik yapma ve bulaşık ve çamaşırları tekrar tekrar yıkama davranışlarını buna örnek olarak verebiliriz. "

ENDİŞELER HAYATINIZI KONTROL ETMESİN

Pandeminin neden olduğu psikolojik travmalarının önüne geçmek için yapılması gerekenleri de anlatan Psikolog Fatma Kurt, "Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edin. Düzenli egzersiz yapın ve bolca uyuyun. Salgınla ilgili haberler i izlemeye ve okumaya ara verin. Normal yaşantınıza dönmek için sevdiğiniz etkinlikleri yapmaya çalışın. Koronavirüsle ilgili endişelerimizin hayatımızı kontrol etmesine izin vermeyelim" dedi.

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