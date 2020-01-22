: Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu

22.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:21

Büyükçekmece'de evindeki şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Fatih Mahallesi Ata Sokağı'ndaki bir binanın ikinci katındaki dairede, şofbenin patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ile İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Olayda, ellerinde yanıklar oluşan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de olay yerine gelirken, ekiplerin olay yerindeki

Kaynak: DHA

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