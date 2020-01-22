Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu
Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu.
Büyükçekmece'de evindeki şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Fatih Mahallesi Ata Sokağı'ndaki bir binanın ikinci katındaki dairede, şofbenin patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ile İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Olayda, ellerinde yanıklar oluşan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de olay yerine gelirken, ekiplerin olay yerindeki