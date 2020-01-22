Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu
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Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu

Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu.

22.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:21
Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu

Büyükçekmece'de evindeki şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Fatih Mahallesi Ata Sokağı'ndaki bir binanın ikinci katındaki dairede, şofbenin patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ile İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Olayda, ellerinde yanıklar oluşan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de olay yerine gelirken, ekiplerin olay yerindeki

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu
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