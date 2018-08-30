Büyük Zafer'in 96. Yılı Kutlanıyor - İstanbul

TCG Salihreis ve TCG Kemalreis fırkateynleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kutlamalar kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Salihreis Fırkateyni Dolmabahçe önlerinde, TCG Kemalreis Fırkateyni ise Sarayburnu iskelesine demir attı.

Vatandaşların TCG Salihreis Fırkateyni'ne ulaşımı Beşiktaş Deniz Müzesi İskelesi'nden askeri vasıtayla sağlanıyor.

Fırkateynde bulunan görevli askerlerce karşılanan vatandaşlar, gemi ve gezdikleri bölümler hakkında bilgilendiriliyor.

"Türk donanmasıyla gurur duyuyorum"

TCG Salihreis Fırkateyni'ni gezen Mehmet Onur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gemi tesadüfen denk geldi, gezme fırsatımız oldu. Gerçekten çok güzel, gurur verici. Umarım daha da iyileri olacak." dedi.

Ailesiyle fırkateyni görmeye gelen 13 yaşındaki Kuzey Mehmet Yücelen ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlu olmasını dileyerek, "Gemi çok hoşuma gitti. Türk donanmasıyla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Anne Ayla İpek Yücelen de sabah saatlerinden itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıklarını dile getirdi.

Yücelen, "30 Ağustos Zafer Bayramı herkese kutlu olsun. En büyük bayram bu bayram. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız, dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ziyarete katılanlara fırkateyn ambleminin bulunduğu şapka hediye edildi.

Gemiler, bugün 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.