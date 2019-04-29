Büyük Aşk Bitti! Ayrılığın Kazananı Serenay Sarıkaya Oldu
2015 yılından bu yana birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrılık kararı aldı. Ayrılığın kazananı ise güzel oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.
Evlenecekleri beklenen ve magazin dünyasının en yakıştırılan çifti olarak gösterilen Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin 2015 yılında başlayan aşklarını noktaladı. Ayrılık haberleri magazin gündemine bomba gibi düşerken iki taraf da sessizliğini korudu. Fakat ayrılık sonrası sosyal medyada kazanan Serenay Sarıkaya oldu.
SERENAY TAKİPÇİ KAZANDI, KEREM KAYBETTİ
Ayrılık haberleri sonrası güzel oyuncunun 7.6 milyon takipçisi bir günde 200 bin artarak, 7.8 milyon kişiye ulaştı. Kerem Bürsin'in ise 2.1 milyon takipçisi, ayrılık sonrası 2 milyon'a düştü. Yani anlayacağınız aşk kaybetti, ama Serenay Sarıkaya kazandı.
YORUMLAR (8)
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Bu Kizi Hic Güzel Bulmuyorum...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çokta tinnnnnnnnnCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnsanları boş yere bu içi boş haberlerle meşgul etmeyinCevap Yaz Yayından Kaldır
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bize ne bulardanCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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bu kız da gözüm kaldı be bana bi içki hazırlasa keskeCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır