"Karın sana geri dönecek" deyip dolandıran büyücüler tazminat ödeyecek

Rusya'da karısı tarafından terk edilen adam, bir TV kanalında "Size karınızın ya da sevdiğinizin geri döneceğine dair söz veriyorum" sloganlı reklamı gördü. Tanıtım filmindeki telefon numarasını arayarak büyü sayesinde karısının döneceğine dair söz alan adam dolandırıldı. Talihsiz adam, büyücülerden 400 bin ruble (35 bin 600 lira) tazminat alacak.

BÜYÜ SAYESİNDE KARISININ GERİ DÖNECEĞİ SÖYLENDİ

M.E.A reklam üzerine tanıtım filmindeki telefon numarasını aradı ve "büyü" sayesinde karısının döneceğine dair söz aldı.

23 BİN 182 LİRA ÖDEDİ

M.E.A, fal, büyü, astroloji hizmetleri veren şirkete 260 bin 332 ruble yani 23 bin 182 lira ödedi.

KARISI DÖNMEYİNCE DAVA AÇTI, KAZANDI

Ancak karısı dönmeyen M.E.A, şirkete dava açtı. Mahkeme, kandırılan M.E.A'ya tazminat olarak 400 bin ruble (35 bin 600 TL) ödenmesine karar verdi.