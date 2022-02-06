Büyü ve cadılıkla ilgiliymiş! ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı - Haberler
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Büyü ve cadılıkla ilgiliymiş! ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz, büyü ve cadılıkla ilgili olduğunu savunduğu Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) kitaplarını yaktırdı. İnternete düşen görüntülerde, kilise cemaatinin bir ateşin etrafında toplanarak kitap ve tişörtleri yaktıkları anlar yer aldı.

Abd medyasında yer alan haberlere göre, muhafazakar papaz Greg Locke, takipçilerini Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) kitaplarını yakmaya teşvik etti.

KİLİSE CEMAATİ ATEŞİN ETRAFINDA TOPLANDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kilise cemaati, akşam saatlerinde yakılan bir ateşin etrafında toplanarak beraberinde getirdikleri Harry Potter ve Twilight kitapları ile tişörtlerini yaktı.

YAKMA HAKLARI OLDUĞUNU SAVUNDU

Papaz Locke, dini hak ve özgürlükleri ile inanç sistemlerine tehdit oluşturduğunu düşündükleri kült materyallerini yakma hakları olduğunu savundu.

Büyü ve cadılıkla ilgiliymiş! ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Alacakaranlık, Harry Potter, Twilight, cadı, ABD, Dünya, Haber

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