Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, nereli? Busenaz Sürmeneli biyografisi!

2020 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Ülkemize Olimpiyatlarda altın madalya getiren Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, nereli? Busenaz Sürmeneli hangi branşta ödül aldı? Busenaz Sürmeneli hayatı ve biyografisi nedir?