Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, nereli? Busenaz Sürmeneli biyografisi!
2020 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Ülkemize Olimpiyatlarda altın madalya getiren Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, nereli? Busenaz Sürmeneli hangi branşta ödül aldı? Busenaz Sürmeneli hayatı ve biyografisi nedir?
Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın boksör oldu. Olimpiyatlarda ülkemize altın madalya kazandıran Busenaz Sürmeneli kimdir?Merak konusu oldu. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, nereli? Busenaz Sürmeneli hangi branşta ödül aldı? Busenaz Sürmeneli hayatı vebiyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?
Busenaz Sürmeneli (25 Haziran 1998), dünya ve olimpiyat şampiyonu Türk boksördür. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur.
Busenaz Sürmeneli 26 Mayıs 1998'de Trabzon'da doğdu. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi vardır.
KARİYERİ
Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklette altın madalya kazanmıştır. Bu madalya Türkiye'nin boks tarihinde aldığı ilk altın madalyadır.
BAŞARILAR
• 2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
• 2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
• 2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
• 2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
• 2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
• 2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
• 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
• 2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
• 2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
• 2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
• 2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
• 2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
• 2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
• 2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
• 2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
• 2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
• 2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
• 2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu/ Samsun
• 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu/ İstanbul
• 2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu/ VLADİKAVKAZ- RUSYA
• 2019/ 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu/ SIRBİSTAN
• 2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
• 2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
• 2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid
• 2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude/ RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
• 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
• 2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
• 2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu
• 2020 Tokyo Olimpiyatları Velter Sıklet Altın Madalya