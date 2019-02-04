Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
Adana'da özel hastanede yapılan burun eti ameliyatından sonra doktorunun, "Naz yapıyor" dediği Leyla, 3 gün sonra fenalaşıp, yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra hayatını kaybetti.
Adana'da özel hastanede yapılan burun eti ameliyatından sonra kan kusmaya başlayan, karın ağrısı çeken, 3 gün sonra da fenalaşıp, yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez (24), yaşamını yitirdi.
Gece uyurken nefes darlığı çektiği için kentteki özel hastanede 29 Ocak günü burun eti ameliyatı olan İstanbul'da özel üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya başladı.
KALBİ DURDU, İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ
Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşıp Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Leyla, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün yaşam savaşı veren Sönmez, gece yarısından sonra, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi.
Genç kızın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracığılıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
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Hastane kapatilsin doktor ve hemsireler hapse atilsin kiza yazikCevap Yaz Yayından Kaldır
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prof olunca kendilerini tüm insanlığın efendisi sanıyor bunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Geldiğimiz noktaya bakarmısınız, ne canımızı doktorlara ne imanımızı hocalara nede çocuklarımızı öğretmenlere emanet edemez olduk. Allah sonumuzu hayır ede. Babamda olsa işini yapmayanı o makamda durdurmasınlarCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Ölüme hazırlık yapmış ALLAH af etsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Alınan her ilacın yan etkileri var yapılan her ameliyatında sonrasında böyle komplikasyon olması ne yazık ki mümkün. Ancak haberler.com sürekli doktor düşmanlığına sevk eden haberler yapmakta. İhmali varsa zaten gereği yapılır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır