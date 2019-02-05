Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir

Burun ameliyatı sonrası komaya girdikten sonra hayatını kaybeden Leyla Sönmez'in amcası "Doktorlardan son kullanma tarihi geçmiş ilaç kullanılmış olabileceğini öğrendik" diyerek çarpıcı bir iddiada bulundu. Adana Valiliği, Leyla Sönmez'in ölümündeki ihmal iddialarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Adana'da 29 Ocak'ta nefes almakta zorlandığı için özel hastanede bıçak altına yatan Leyla Sönmez (24), ameliyat sonrası kan kusup şiddetli karın ağrısı çekti. İddiaya göre "Kızınız naz yapıyor" diyen doktor Prof. Dr. M.S.A., Leyla'yı 3 gün sonra taburcu etti. Devlet hastanesine kaldırılan ve organları iflas eden genç kız, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇ KULLANILMIŞ OLABİLİR İDDİASI

Adana Valiliği, Leyla Sönmez'in ölümündeki ihmal iddialarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Akşam'da yer alan habere göre; Amca Cezayir Sönmez ise "Ameliyat sonrasında görüştüğümüz doktorlar bize; 'Leyla ya son kullanma tarihi geçmiş ilacın kullanılması sonucu ya da ameliyat esnasında kaptığı enfeksiyon yüzden iç organları iflas edip komaya girmiş olabilir' dedi. Otopsi raporu, tüm gerçekleri ortaya koyacak." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Baba Ali Haydar Sönmez, "Sağlık alanında eğitim alan yavrum, sağlık alanındaki bir ihmalin kurbanı oldu" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Leyla artık sizin de kızınız. Bu işin peşini bırakmayın.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Leyla Sönmez'in cenazesi, Ceyhan'daki baba evinde de helallik alınmasının ardından Ceyhan Yeni Mezarlığı'na götürüldü. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı cenaze namazının ardından genç kız toprağa verilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ARKADAŞI ÇİLEM DOĞAN DA AYNI DOKTOR YÜZÜNDEN MAĞDUR OLDU

Leyla Sönmez'in arkadaşı Çilem Doğan bir ay önce kendisinin de aynı doktora ameliyat olduğunu ve şu an yüzünde ödemler olduğunu iddia etti. Adli Tıp önünde acılı aileyi teselli eden Çilem Doğan, daha önce kocasını öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 50 bin lira kefaletle serbest bırakılarak gündeme gelmişti.