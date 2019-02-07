Bursa Kargo Tuzağı ile Karısını Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da ayrı yaşadığı eşi Aynur Canıtez'i, tuzak kurarak kargo firması içerisinde silahla öldüren Ali Canıtez (51), adliyeye sevk edildi. Gazetecilere, böyle olmasını kimse istemezdi diye tepki veren Canıtez, Cinayet şubesinden kaçılmıyor ama diyerek güldü. Canıtez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Canıtez (51), yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı karısı Aynur Canıtez'in cep telefonuna, başka bir arkadaşının cep telefonundan, 'Demirtaş Kargo Şubesinde adınıza kargonuz vardır, gelip teslim alabilirsiniz' yazan mesaj yolladı. Durumu ciddiye alan Aynur Canıtez, mesajdan bir gün sonra kargo şubesine gitti. Bu sırada kargo şubesinin karşısındaki çay ocağında bekleyen Ali Canıtez, Aynur Canıtez'in arkasından gelerek kafasına ve karnına ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Aynur Canıtez, orada hayatını kaybederken, kaçan Ali Canıtez, Samsun Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından, ailesinin evine gittiği sırada yakalandı.

HERKES KENDİ YOLUNA DİYİNCE ÖLDÜRME KARARI ALDIM

Ali Canıtez, olayda kullandığı silah ile birlikte, Bursa Cinayet Büro Amirliği Ekipleri'ne teslim edildi. Canıtez ilk ifadesinde, Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmakta istemedik. Ben barışmak istedim. O buna hep karşı çıktı. Olaydan 2 gün önce barışmak için aradım. Bana herkes kendi yoluna gitsin dedi. Bende bu durum üzerine öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım. Arkadaşımın telefonundan ona kargocuymuş gibi mesaj attım ve evden çıkmasını sağladım. Takip ederek vurdum. sözlerine yer verdi. Ayrıca Aynur Canıtez'in 12 Eylül 2018 tarihinde Demirtaş Polis Merkezi'ne gidip, boşanmak eşi Ali Canıtez tarafından tehdit edildiğini söyleyerek 3 aylık koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Tedbir alındıktan bir süre sonra, 20 Ekim 2018 tarihinde Ali Canıtez eşi Aynur Canıtez'e şiddet uygulayarak yaralanmasına sebep oldu. Ali Canıtez, hakkında yine Demirtaş Polis Merkezi ekiplerince adli işlem yapıldığı fakat, katil zanlısının daha önce savcılık talimatıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

CİNAYET BÜRO'DAN KAÇILMIYOR DİYİP GÜLDÜ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Canıtez, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Canıtez, emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına, İnsan bölye olmasını istermi, istemez tabi. Ama cinayet bürosundan kaçılmıyormuş diye tepki vererek güldü. Katil koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA