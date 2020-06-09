Bursa Devlet Hastanesi aslına uygun mimariyle yeniden inşa ediliyor Bursa Devlet Hastanesi aslına uygun mimariyle yeniden inşa ediliyor Vatandaşların talebini dinleyen Sağlık Bakanlığı Muradiye Devlet Hastanesi'nin dönüşümü için düğmeye bastı Sağlık Bakanlığı, hizmet dışı bırakılan Bursa Devlet Hastanesi'nin yıkılıp aynı mimaride yeniden yapılması için ilk...

Bursa Devlet Hastanesi aslına uygun mimariyle yeniden inşa ediliyor

Vatandaşların talebini dinleyen Sağlık Bakanlığı Muradiye Devlet Hastanesi'nin dönüşümü için düğmeye bastı

BURSA - Sağlık Bakanlığı, hizmet dışı bırakılan Bursa Devlet Hastanesi'nin yıkılıp aynı mimaride yeniden yapılması için ilk aşamayı başlatıyor. Bursa Devlet Hastanesi'nin, yeni baştan 300 yataklı yeni hastaneye dönüşümü doğrultusunda, 24 Haziran'da ilk ihale yapılacak.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, inşaat uygulamasına geçilmesinden önce, gerekli ilk adımla teknik ön hazırlığı tamamlamış olacak. Mevcut binanın tarihi kimliği nedeniyle önce rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ve sonrasında da, mimari, statik, elektrik ve mekanik tesisat uygulama projeleri elde edilecek.

Sağlık Bakanlığı; Bakanlık Makamı'nın 11 Haziran 2018 tarihli onayına dayalı bu dönüşümün ilk ihalesi kapsamında, inşaat ihalesi dosyasını da hazırlatacak. Bursa Devlet Hastanesi'nin, toplam 20 bin 325 metrekare inşaat alanlı dönüşüm teknik ön çalışma için yükleniciye 175 gün süre tanınacak. Bursa Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle beraber, Bursa Devlet Hastanesi de, tahliye edilmişti.

Pandemi durumuna gelen korona virüs salgını yaşanınca, geçici karantina hastane kullanımı olarak, eylem planına taşınmıştı. Bursa Devlet Hastanesi'nin yeniden genel hizmete açılabilmesi için de, Bursa'da beklenti oluşmuştu.İktidara mensup milletvekillerinden Op. Dr. Mustafa Esgin'in Ankara'ya taşıdığı ve Bursa halkı adına ısrar ettiği düşüncenin ardından, "Bursa Devlet Hastanesi, yıkılıp yeniden yapılacak ve hizmet edecek" müjdesi açıklanmıştı. Modern haliyle yeniden kavuşmayı sağlayacak olan zemin+6 katlı dönüşümün fiziki çalışmalarına, yıkımla beraber gelecek yıl başlanacak.

Vatandaşlar ve esnaf karardan memnun

Mevcut Hastanenin yerine modern 300 yataklı yeni hastanenin yapılacağı haberi çevredeki esnaf ve vatandaşlarda da büyük mutluluğa sebep oldu. Vatandaşlar şehir merkezine yakın olan hastaneye ayak alışkanlığı oluğunu belirtip, yeni hastanenin çevredeki esnafı da mutlu edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA