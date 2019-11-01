Bursa'da yüzme havuzunda gazdan zehirlenme

01.11.2019 16:24

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kapalı yüzme havuzunda gazdan etkilenen çoğu çocuk çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, yetkililer, havuzdaki çocukların rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans, rahatsızlanan çocukları ve havuz personelini çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kimyasal gaz kokusu nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde ölçümlerde bulundu.

İncelemede havuz suyu için kullanılan kimyasal sıvıların bulunduğu kabın kapağının açık kaldığı belirlendi.

"30 kişi gazdan etkilendi"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pH-klor kimyasallarının bulunduğu kabın kapağının açık kalması nedeniyle etrafa gaz yayıldığını, gazdan etkilenenler olduğunu söyledi.

Yüzme havuzundaki suya herhangi bir kimyasal madde karışmasının söz konusu olmadığını kaydeden Canbolat, "Uçucu gaz olarak havuz bölümüne gitmiş. Toplamda 25'i çocuk 30 kişi etkilendi. 5 yetişkin personel. Konuyla ilgili Valilik olarak idari soruşturma başlattık. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA