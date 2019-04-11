Trafikte Pes Dedirten Görüntüler! Seyir Halinde Direksiyonu Söktü

Trafikte Pes Dedirten Görüntüler! Seyir Halinde Direksiyonu Söktü

Bursa'da arkadaşları ile beraber gezerken oldukça tehlikeli bir şova imza atan kişi, otomobili ile yolda seyir halinde ilerlerken bir anda direksiyonu yerinden söktü ve aracın camından dışarıya çıkarıp sallamaya başladı.

Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Yanında başka bir araçla giden arkadaşı da bu görüntüleri çekip yayınladı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Emniyet harekete geçti ve o sürücü yakalanıp ehliyetine el konuldu.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. arkadaşları ile beraber gezerken oldukça tehlikeli bir şova imza attı. 16 K plakalı otomobili ile yolda seyir halinde ilerlerken bir anda direksiyonu yerinden söktü ve aracın camından dışarıya çıkarıp sallamaya başladı. O esnada da beraber gezdikleri bir arkadaşı o anları kaydedip yayınladı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Plakadan telefon numarasına ulaşılan A.A. aracı ile beraber emniyete davet edildi. A.A.'ya, "Trafik düzenini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. Aracı bağlanarak otoparka çektirilen, ehliyetine el konulan sürücü hem mahkemeye çıkacak hem de ehliyetini tekrar almak için doktor kontrolünden geçecek.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (28)

  • YETER ARTIK BE:
    Bu berduş arabalarindan bıktık artık bu araclari trafikten men edin tedavulden kaldirin
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  • UCUZ:
    ucuz gösteri. direksiyonu sök ancak milini tut. bu durumda aracı kontrol etmesi çok zor değil. peeehhhh. . . . . ucuz
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  • TIRCI OSMAN:
    bunda bi şey yok abi, araç bilgisayarı var uydu haberleşmesi var abi, otomatik pilot varsa zaten araç yolu biliyo abi, işinmiz gücümüz yok akşama kadar araç mı kullanacaz abi
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    SÜHEYLA: osman abii bu dediklerinin hepsi bu araçta var eminim araç son model poshe :))
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